Trabzonspor seriye son vermek istiyor

Ligde Denizlispor’a boyun eğen Trabzonspor, ligde yarın Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca bu mücadelenin Trabzonspor için ayrı bir anlamı bulunuyor.

Fırtına, Yeşil-Beyazlı ekip ile deplasmanda oynadığı maçlarda 9 yıldır kazanamadı. Bu süre içerisinde 2 yenilgi ve 4 beraberlik alan Trabzonspor, son olarak Konyaspor’un ligden düştüğü 2010-2011 sezonunda 2-1’lik skor ile 3 puana uzanmıştı.

Bordo-Mavililer, şimdi ise bu seriyi sona erdirebilmek adına 90 dakika boyunca elinden geleni yapacak.