Trabzonspor seriye devam etti

Bu sezon hem ligde hem de kupada gibi esen Fırtına, son olarak Denizlispor 'u eledi. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , böylece yenilmezlik serisini sürdürdü. Karadeniz ekibi, lig ve kupada oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süre içerisinde Karadeniz devi, 7 galibiyet elde ederken, 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Trabzonspor, 61 gündür ise yenilgi yüzü görmedi. ,

13 atıp, 6 yediler

Bu arada Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisi yakaladığı 10 maçta önemli bir istatistik yakaladı. Trabzonspor, söz konusu periyotta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo- Mavililer, kalesinde ise 6 gol gördü.