Trabzonspor, Serdar Güncü transferi için de bastırıyor

Balıkesirspor’dan Rahmi Anıl Başaran’ı transfer eden ve Aly Malle için de Kırmızı-Beyazlılar ile her konuda anlaşan Trabzonspor, Serdar Güncü için de bastırıyor. Fırtına, Balkes ile yakın ilişkilerini kullanarak 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamayı planlıyor.

Malle’nin en kısa zamanda Bordo-Mavililer’e imza atması beklenirken, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da “Serdar’ı isteyen kulüpler var. Diğer transferler nedeniyle önceliğimiz Trabzonspor” demişti. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, genç oyuncunun da imza atmak için oldukça istekli olduğu vurgulandı.

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