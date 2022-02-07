Transferin hızlı takımı Trabzonspor Schalke 04’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mehmet Aydın için girişimlerde bulundu. 19 yaşında 1.80 boyundaki oyuncunun hem kulübü hem de ailesiyle irtibata geçen Bordo Mavililer olumlu sonuç alamadı.

Transfer pazarlığı yapan Trabzonspor süreç içerisinde Schalke’nin oyuncuyu satmaya yanaşmaması sonrası geri adım atmak durumunda kaldı.









Trabzonspor’dan ciddi ilgiyi gören Alman kulübü Mehmet Aydın’ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatarak maaşına zam yaptı.

Trabzonspor’un oyuncu için sezon sonunda tekrar bir girişim yapacağı gelen bilgiler arasında.

Almanya’nın altyaş milli takımlarında forma giyen Mehmet Aydın orta sahanın sağ bölgesinin tamamını kullanabiliyor.

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