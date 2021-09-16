Trabzonspor savunmaya çalışıyor

Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı yönetiminde en büyük özelliği; takım savunmasını başarıyla yapmak olan Trabzonspor , bu yıl farklı bir görüntü çiziyor. Avrupa’daki 4 maçta toplam 9 gol yiyen Bordo-Mavililer, ligde ise 4 haftada kalesinde 4 gol gördü. Özellikle son Galatasaray karşılaşmasında bireysel hataların kurbanı olan Trabzonspor’da, teknik heyet duruma el koydu. Antrenmanlarda takım savunmasının üzerinde duran Abdullah Avcı ve ekibi, stoper ve bek oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Görüntülü analizlerle tek tek hatalar anlatılıyor.

10 gol attılar

Orta sahadaki isimlerin de defansa yardımcı olmaları istenirken, cumartesi günkü Kasımpaşa mücadelesine kadar yoğun çalışmalar devam edecek. Bordo-Mavililer, hücum istatistiklerine bakıldığında ise geçen sezonun çok önünde. Fırtına, 4 lig maçında toplam 10 kez rakip fileleri havalandırdı.