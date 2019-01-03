Trabzonspor Savic’te diretiyor

Savunmaya en az iki takviye yapmak isteyen Trabzonspor’da öncelik Kızılyıldız’da görev yapan Vujadin Savic ile Grozny’de forma giyen Wilker Angel’a verilmişti. Karadeniz ekibi, Savic için 500 bin Euro (3 milyon TL) teklif etmiş ancak Sırp ekibi, 28 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro (6 milyon TL) talep etmişti.

Pazarlıklar kıran kırana devam ederken, Bordo-Mavililer’in 500 bin Euro’da ısrarcı olduğu ve anlaşmaya bonuslar eklediği kaydedildi. Fırtına, artık Kızılyıldız’dan gelecek yanıtı beklemeye başladı.

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