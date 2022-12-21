Trabzonspor - Samsunspor maçı iddaa oranları

Dünya Kupası arasından önce Spor Toto Süper Lig 'deki son 2 maçından gollü beraberliklerle ayrılan Trabzonspor , verilen arada oynadığı 3 hazırlık maçında da kaderini değiştiremedi. Hull City, Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla karşılaşan bordo-mavililer, 3 maçta da gollü beraberlikler aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Samsunspor maçından önceki son antrenmanda Edin Vişça ve Djaniny takımla birlikte çalıştı. Hasta olan Yusuf Erdoğan antrenmanda yer almadı; Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil sakat. TD Abdullah Avcı'nın hücumdaki ilk tercihi, 3 hazırlık maçının ikisinde tabela yapan Umut Bozok olacaktır. Bozok'a hücumda Trezeguet eşlik eder; orta alanda "Siopis, Bakasetas & Hamsik" izleyebiliriz. Avcı istediği skoru aldıktan sonra Naci Ünüvar, Doğucan Haspolat ve Yusuf Yazıcı hamleleri yapacaktır.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Spor Toto 1. Lig'de sezona Bayram Bektaş'la başlayan Samsunspor, ilk 5 haftada tek galibiyet alınca TD koltuğuna Hüseyin Eroğlu'nu oturtmuştu. Eroğlu yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda iki tur atladılar, ligde 11 maça çıkıp 1 yenilgi (Altınordu) aldılar. Eyüpspor'un arkasında, 29 puanda (5 takım aynı puanda) yer alıyorlar. Karadeniz'in kırmızı-beyazlı ekibinde 8 oyuncu sakat! As kaleci Jakub Szumski, stoper tandeminden Yusuf Abdioğlu ve Yunus Emre Çift, sezona as sol bek olarak başlayan Mücahid Albayrak, sağ kanatta başarılı işler çıkaran Ali Ülgen, orta alan alternatiflerinden Muhammet Ali Özbaskıcı ve hücumda iyi işler yapan Kadeem Harris kadroda olmayacak. Eroğlu, Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ı kadro dışı bırakmıştı. Toplam eksik sayısı 10 diyebiliriz... Kalede Aykut Özer olacak. Savunmada Alim Öztürk ve Zeki Yavru izleyeceğiz. Sol kanat Soner Gönül'e emanet; orta alanda muhtemelen Yusuf Gültekin süre alır. Gole en yakın isimler de Douglas Tanque ve Moryke Fofana olur.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor bu sezon iç sahada oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmedi. (10 maç - 6G 4B)

- Samsunspor bu sezon deplasmanda sadece 1 kez yenildi. (9 maç - 3G 5B 1M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran ve 200'e yakın bahis seçeneğiyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %60'lık kesim birçok sakat oyuncusu bulunan Samsunspor karşısında Trabzonspor'u tura yakın görüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada 90 dakika içinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.