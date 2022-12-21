Trabzonspor-Samsunspor maçı (CANLI)

Dünya Kupası arasından önce Süper Lig 'deki son 2 maçından gollü beraberliklerle ayrılan Trabzonspor , verilen arada oynadığı 3 hazırlık maçında da kaderini değiştiremedi. Hull City, Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla karşılaşan bordo-mavililer, 3 maçta da rakipleriyle yenişemedi.

Spor Toto 1. Lig'de sezona Bayram Bektaş'la başlayan Samsunspor, ilk 5 haftada tek galibiyet alınca teknik direktörlük koltuğuna Hüseyin Eroğlu'nu oturtmuştu. Eroğlu yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda iki tur atladılar, ligde 11 maça çıkıp 1 yenilgi (Altınordu) aldılar. Eyüpspor'un arkasında, 29 puanda (5 takım aynı puanda) yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Kadir Sağlam ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

HIZLI BAŞLADI!

3' Eren Elmalı sol kanattan arka direğe ortayı yaptı, kaleci Aykut sektirdi, Trezeguet kafayla tamamlamak istedi ancak aut.

Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kritik mücadele Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Trabzonspor-Samsunspor 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Gbamin, Eren, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Naci Ünüvar, Umut Bozok

Samsunspor: Aykut, Şener, Alim Öztürk, Osman Çelik, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Ali Kaan, Celil, Gaetan, Ahmet Sagğat



