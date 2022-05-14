Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , sahaya giren binlerce taraftarıyla tarihi zaferin coşkusunu yaşadı, geçtiğimiz hafta sonunda yüz binlerce Bordo-Mavili futbolsever İstanbul’da kutlama yaptı. Ancak esas şov bugün Akyazı'da gerçekleşti.





Trabzonsporlu futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve yönetim doyasıya kupa töreninin coşkusunu yaşadı. Deniz'de başlayan kutlamalar sonrasında Medical Park Stadyumu'na taşındı. Akyazı'da taraftarlarıyla büyük coşku yaşayan Trabzonspor takımı, 2021-2022 şampiyonluk kupasına kavuştu.

İşte şampiyonluk kutlamalarından yaşananlar









🗣️ Berat Özdemir: Eğlenceler çok güzel başladı! Horon bilmiyordum ama iyiyim sanırım bu konuda!

🗣️ Abdülkadir Ömür: Yıllardır bu anı bekliyoruz! Sonuna kadar eğlenmek istiyoruz! Sabaha kadar eğleneceğiz!

🗣️ Uğurcan Çakır: Abi çok mutluyuz ya. Böyle bir şey var mı? Kimse böyle bir şekilde kutlayamaz.

🗣️ Dorukhan Toköz: Çok mutluyuz. Horonu pek bilmiyorum ama bilen arkadaşlardan bir şeyler kapmaya çalışıyoruz.

🗣️ Yusuf Erdoğan: Gerçekten şampiyonluk dersi veriyoruz. İnanılmaz bir duygu. Sanki savaşa gidiyoruz gibi. Muhteşem bir ambiyans var.

🗣️ Bakasetas: Ortam mükemmel. İnanılmaz bir atmosfer var.

🗣️ Edgar Ie: İnanılmaz bir duygu benim için. Tarifi çok zor. İnanılmaz bir görüntü var, inanılmaz mutluyum. Ben sakatlandım ama arkadaşlarım bu büyük işi devam ettirmeye çalıştı. Taraftarlarımızı mutlu etmek harika bir duygu.

🗣️ Vitor Hugo: Edgar le ile sokaklarda, denizlerde, dağlarda her zaman en iyi ikiliyiz.

Karadeniz'de Şampiyonluk Filosu!









Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak. Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştiriliyor. Trabzonspor, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise bir çok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti. Bordo-mavililer Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi.









Taraftara övgüler

🗣️ Ahmet Ağaoğlu: Herhalde tarihimizdeki en mutlu günlerden biri! Yıllarca sabırla beklediler ama aidiyet duygusu asla sönmedi! Bu taraftar, camia, her şeyin en güzeline layık! Hatalarımız da oldu. Bunları başka kulüpler üzerinden okumadık. Dersler çıkardık. Şampiyonluk çok farklı bir şey. Trabzonspor taraftarları her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Yıllarca sabırla beklediler. İçlerindeki o sabır, aidiyet hiçbir zaman sönmedi. Böyle coşkulu bir taraftarımız olduğunun belki Türkiye bile farkında değildi."

Gençler çok mutlu

🗣️ Ahmetcan Kaplan: Bu duyguları yaşamak çok güzel. Galatasaray maçı kırılma anıydı, geriden gelip kazandık. Sonra deplasmandaki Fenerbahçe maçı var. 3 puanı kaçırdığımız için üzgündük ama 1 puan aldık. Herkes elinden gelenin en iyisi yaptı. Belki de dualarla buraya geldik.

🗣️ Uğurcan Çakır: Ahmetcan çok yetenekli, zaten alt yapıda oynarken de bunu görmüştük. Kendisini geliştirdi ve oynadı. Bu şampiyonlukta emeği çok büyük. Böyle devam ederse çok üst düzey bir oyuncu olacak.

🗣️ Serkan Asan: Tarif edilemez bir duygu. Çocukluk hayalimiz gerçekleştirdik. Tadını çıkarmaya devam. İnanılmaz bir atmosfer var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocukken hep bu anı hayal ediyorduk.









🗣️ Gervinho: Herkesle birlikte burada olduğum için çok mutluyum. Onlarla birlikte başladım ama onlarla birlikte bitiremedim. Ama en önemlisi şampiyon olmamızdı. Sonunda da şampiyon olduk. Kendi adıma ve bütün takım adına çok mutluyum.

🗣️ İsmail Köybaşı: Real Madrid şampiyon olsa bence bunu yaşayamaz. Harika bir atmosfer gerçekten. Herkesin içi pırıl pırıl, gözleri pırıl pırıl. Bunları parayla satın alamazsınız. Herkesi çok seviyorum. Biz çok güzel bir aileyiz.

Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında denizde şampiyonluk filosu oluşturulurken, onlarca balıkçı teknesi ve kayık, bordo-mavili kafileyi taşıyan gezinti teknesine eşlik etti. Kafile Faroz Limanı'na ulaştı.

🗣️ Edin Visca: Çok zor maçlar geçtik. Geldikten sonra bir şeyler yapmak istedim, inşallah bir şeyler vermişimdir. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Bu şehir, bu camia bunu hak ediyor. Şampiyonlar Ligi müziğini de inşallah stadımızda dinleteceğiz.

Şampiyonluk otobüsünde coşku

Şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştığında coşku artarken, limanda, sahilde ve kayalıklar üzerinde bekleyen bordo-mavili taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Bordo Mavili kafileyi taşıyan tekne daha sonra Trabzon Limanı'na geçti. Trabzon Limanı'nda kendilerini bekleyen üstü açık otobüsle birlikte Bordo Mavili futbolcular Medical Park Stadyumu'na hareket etti.

Kupa töreni

Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı. Kutlama programı için dev boyutlarda bir sahne kuruldu. Kutlamalar için stadyum kapıları saat 16.00 itibarıyla açıldı.

Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne aldı. Sanatçı performanslarının ardından program, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile devam etti.

Şampiyon futbolcular kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu’ndan geçerek sahneye çıkarken, Bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları da ülkelerinin bayraklarıyla platforma çıktı. Teknik ekibin ardından Abdullah Avcı sahneye çıktı. Kulüp Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın ardından sahneye başkan Ahmet Ağaoğlu geldi.

Uğurcan ve Dorukhan'dan muhteşem düet

Taraftarlarının büyük desteği ile Medical Park Stadyumu’nda yapılan kupa törenine gelen Trabzonspor'da Ünlü şarkıcı Kadr'ın sahne performansına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz'ün şampiyonluk formalarıyla katılması, Akyazı'da taraftarları coşturdu.

Dorukhan Toköz, Ahmet Çalık'ı unutmadı

Kupa töreni için Trabzonsporlu futbolcular teker teker sahneye davet edilirken, Dorukhan Toköz, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın formasıyla şampiyonluk için kurulan platforma çıktı.

Bakasetas ve Siopis'ten sirtaki

Trabzonspor'un Yunan futbolcuları, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis kupa töreni için sahneye sirtaki yaparak çıktılar.

Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk üçlüsü

Tüm futbolcuların ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendilerine özel şarkılar eşliğinde platforma çıkmasının ardından Bordo-Mavili ekibin kaptanı Uğurcan Çakır, mikrofonu eline aldı ve taraftarlarla şampiyonluk üçlüsü çektirdi. Sonrasında kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu sezonu ve şampiyonluğu değerlendiren açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, kupasına kavuştu. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ve oyuncular şampiyonluk kupasını kaldırırken büyük coşku yaşadılar.

Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam etti. Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenen kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'a emek vermiş isimlerin katılımıyla şampiyonluk kutlaması sona erdi.



