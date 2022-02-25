Trabzonspor şampiyonluk hesaplarına başladı

Trabzonspor bugün sahasında konuk edeceği Yukatel Kayserispor'u yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi Marek Hamsik'in forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen Dorukhan takımla çalışmalara başlarken, izolasyon sürecini tamamlayan Abdülkadir Ömür ve Denswil takıma dahil oldu.

AVCI'NIN ENDİŞESİ REHAVET

Bu arada Abdullah Avcı, talebelerinin rehavet içerisine girmesini engellemeye çalışırken, bordo-mavili futbolseveler şampiyonluğun matematiksel olarak garantileneceği haftanın hesaplarını yapmaya ve organizasyon planlamaya başladı. (Sabah)