Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği ve yaşanan muvafakatname sorunu nedeniyle resmi maçlarda 1 sezon forma giymeyen genç futbolcu Salih Kavrazlı yeni sezona hazırlanıyor. Bordo mavili takımın geçen sezon TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan kadrosuna kattığı Kavrazlı, tatil döneminde bireysel antrenörü eşliğinde form tuttu. Büyük umutlar beslenen genç forvet Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un karrıyla A Takımla birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİNE MADDE EKLENDİ

Bordo Mavililerin geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini uzattığı Salih Kavrazlı'nın yeni sözleşmesine bonus maddelerinin eklendiği öğrenildi. 18 yaşına ayak basan genç forvetin sözleşmesine "gol başına 5 bin TL kazanır" maddesi Trabzonspor tarafından eklenirken performansa dayalı primlerinin de olduğu gelen bilgiler arasında.

A Takım kadrosunda bulunan Salih'in 40 maçlık lig serüveninde süreler alması bekleniyor. (61saat.com)