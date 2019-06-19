Trabzonspor Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Altınordu forması giyen 2002 doğumlu forvet Salih Kavrazlı ve 2001 doğumlu stoper Atakan Gündüz'ü 600 bin TL yetiştirme bedeli karşılığında transfer etti. Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile üçer yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Trabzonspor Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı için bugün imza töreni düzenlendi.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Ertürk’ün katılımıyla Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde her iki oyuncu da üçer yıllık sözleşmeye imza attı.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada, geleceğe yönelik çok önemli iki ismin transfer edildiğini belirterek, “Kulübümüzün gençlik politikası doğrultusunda Atakan ve Salih’i kadromuza kattık. Genç yaşta olmalarına rağmen kalitelerini ortaya koyan her iki oyuncuya da güvenimiz sonsuz. Çok uzun yıllar kulübümüze ve Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet edeceklerine eminiz. Genç kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

18 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Gündüz Trabzonspor’a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Trabzonspor’da olduğum için gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

2002 doğumlu hücum oyuncusu Salih Kavrazlı ise kulübümüze uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirterek, “Trabzonspor’a transfer olarak büyük bir iş başardığımı düşünüyorum. Umarım bana güvenenleri mahcup etmem” diye konuştu.

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Salih Kavrazlı kimdir?

Ağrı doğumlu santrfor Salih Kavrazlı, Giresun takımı Görelespor'da futbola başladı. 2015 yılından bu yana Altınordu'da top koşturan genç futbolcu U14, U15, U16 ve U17 milli takımlarında görev alırken, Ay-Yıldızlı formayla toplam 44 karşılaşmaya çıktı. Salih, son olarak Elit 17 Ligi'nde Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Altınordu'da Türkiye şampiyonluğu yaşadı. U17 Ligi'nde geçen sezon 16 gol atan Salih, U19 Ligi'nde 8 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı. 17 yaşındaki Salih'in reşit olmaması nedeniyle 1 yıl resmi maça çıkamama riski bulunuyor. Trabzonspor'un Salih'in oynaması için Altınordu'dan muvafakatname alması gerekiyor.

Atakan Gündüz kimdir?

Lüleburgaz doğumlu stoper Atakan Gündüz ise U14, U15, U16, U17 ve U18 milli takımlarında 39 maça çıktı. 2013 yılından itibaren Altınordu'da oynamaya başlayan Atakan'ın bir süre önce kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.



