Trabzonspor rekora ulaştı

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon rakamları alt-üst eden, ligde ezeli rakipleriyle görülmemiş puan farkları yaparak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor , bir rekor daha kırdı. 9. haftadaki Fenerbahçe zaferinden sonra zirveye çıkan ve bir daha da kimseye kaptırmayan Bordo-Mavililer, liderlik serisini 28 maça çıkardı. Bordo-Mavililer böyle bir seriyi sadece 1979-1980 sezonunda yapmıştı. Karadeniz ekibi, lig sonunda rekoru 30 haftaya çıkartmış olacak. Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 10 puan önünde yer alan şampiyon, son iki maçta Altay ve Başakşehir’le (d) karşılaşacak.

82 puanı geçerlerse...

78 puandaki Trabzonspor, kalan 2 haftada 82 puan rekorunu da kırabilir. Öyle ki Bordo-Mavililer 1995- 1996 ve 2010-2011 sezonlarında en yüksek puana ulaşmış ve 82 ile ligi tamamlamıştı. Her iki dönemi geride bırakıp, tarihe geçmek için Fırtına’ya 2 maçta 2 galibiyet gerekiyor.

Aslıhan Çil