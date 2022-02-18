Trabzonspor rekora koşuyor

Trabzonspor ligde şampiyonluğa koşarken sezon sonu için ekonomik olarak kulübü rahatlatacak planlamalar da başladı. Özellikle sona erecek olan stadyumun isim sponsorluğu anlaşması için birçok firma ile görüşen bordo- mavililer, kombine satışlarından da önemli bir gelir elde etti. Yönetim kalan haftalar için kombine satışlarını durdurma yönünde karar alırken, maç maç bilet satışı yapılarak bir başka gelir kapısının açılması hedeflendi.

TARAFTARA FORMA YETİŞMİYOR

Kulübün bu sezon en önemli gelir kaynaklarından birisi de lisanslı ürün satışları oldu. 2019-20 sezonunda 192 bin adet forma satışı ile kulüp tarihinin rekoru kırılırken, geçen sezon ise Koronavirüs salgınının etkisiyle bu rakam 88 bine kadar düşmüştü. Bordo-mavili takımın bu sezon şampiyonluk mücadelesinde yoluna açık ara devam etmesi forma satışlarına da oldukça olumlu yansıdı. Futbolcular kazandıkça taraftarlar da formalara hücum etti.

200 BİN BARAJI GEÇİLECEK

Sabah'ın haberine göre şu ana kadar satılan 150 bini aşkın formadan 45 milyon TL'den fazla gelir elde eden yönetim, taleplere yetişmek için 50 bin forma siparişi daha verdi. Yeni formaların da satışa çıkmasının ardından 200 bin barajının aşılarak kulüp rekorunun kırılması bekleniyor. Başkan yardımcısı Yalçın Orhan da, taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Bu sezon her kulvarda çok iyi gidiyoruz. Sezon sonunda tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

UĞURCAN'A SÜRPRİZ RAKİP!

TRABZONSPOR'DA Alanyaspor maçının hazırlıkları dün tek idmanla sürdü. Pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Şut çalışmasında ise kaleye geçen Abdülkadir Ömür şov yaptı. Başarılı kurtarışlarla dikkat çeken milli futbolcu, adeta Uğurcan Çakır'a nazire yaptı.

HALİL UMUT MELER TEPKİSİ

TRABZONSPOR'UN, Aytemiz Alanyaspor maçına Halil Umut Meler'in atanması bordo-mavili taraftarları kızdırdı. Sosyal medyada Meler'in 0-0 biten Başakşehir maçında Hasan Ali'nin eline çarpan topta penaltıyı vermediğini savunan taraftarlar, çok sayıda olumsuz mesaj attılar. Trabzonspor, Meler'in yönettiği 20 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alırken, 1.65 puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavili futbolcular bu maçlarda 53 sarı, 3 tane de kırmızı kart görürken rakiplere ise aynı karşılaşmalarda 58 sarı, 3 kırmızı çıktı.

2 OYUNCU POZİTİF!

SOĞUK algınlığına yakalanan ve Konyaspor maçına iki tane serum yiyerek çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün de idmana katılmayınca takımı yardımcı antrenör Orhan Ak çalıştırdı. Tecrübeli çalıştırıcının Alanya maçında kulübede olacağı bildirildi. Bu arada Trabzonspor Kulübü, dün yapılan kontrollerde 2 futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sakatlığı geçen Visca ise akşam takımla çalıştı.