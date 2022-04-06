Trabzonspor puan farkını daha da açtı!

Ligin ilk yarısını Konyaspor’un 7 puan önünde kapatan Trabzonspor’un, şu anda en yakın takipçisiyle puan farkı 13... 19. haftanın bitiminde Fenerbahçe ile olan 14 puanlık farkı, 15’e çıkartan Fırtına, ilk devre bitiminde Beşiktaş ’ın 18, Galatasaray ’ın ise 19 puan önündeydi. 31. hafta itibarıyla Kartal’la 24, Cim Bom’la 30 puanlık fark yapan Bordo-Mavililer, kalan 7 haftada rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi 8 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Üst üste 3 maçta hiç takılmadı

Sezon başından bu yana müthiş bir istikrar çizen lider Fırtına, ligde hiç üst üste 3 maçta puan kaybı yaşamadı. 6. haftada Konya, 7. haftada Alanyaspor’la berabere kaldıktan sonra Kayseri’yi devirip seri başlatan Trabzonspor, ikinci yarıda da art arda Sivas ile Giresun’a takılmasına rağmen sonraki maçta Galatasaray’ı yenmişti. Bordo-Mavililer, Rize yenilgisi ve Beşiktaş beraberliğinin ardından Gaziantep’i mağlup ederek, bu alışkanlığını sürdürmek amacında.