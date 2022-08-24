Everton'un tecrübeli orta sahası Jean-Philippe Gbamin'in transferini tamamlamak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'dan sürpriz bir hamle daha geldi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Trabzonspor, Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Rafinha ile ciddi şekilde ilgileniyor ve transferde öncelikli hedef olarak belirledi.

Transfer için görüşmeler devam ederken henüz kesin bir anlaşma sağlanmadı.

PSG'den ayrılacak

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fransız devi yolları ayırmak için bir çözüm arayışında.

Avrupa devlerinde forma giydi

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafinha, başta altyaspıından yetiştiği Barcelona olmak üzere Inter, Celta Vigo, Real Sociedad formaları da giydi.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren Rafinha, İspanyol ekibinde 21 maçta görev yapmıştı.







