Trabzonspor peşini bırakmıyor

Ankaragücü-Başakşehir maçında yapılan hakem hataları Trabzonspor cephesinin sabrını taşırırken, soğuk savaş sürüyor. Trabzon Barosu’nun Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Futbol Federasyonu’nun 6 üst düzey yetkilisi için yaptığı suç duyurusunun ardından Bordo-Mavili kulüp de devreye girdi. Trabzonspor’un hukukçuları konuyu yakından takip ederken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarından önemli bir hamle daha geldi. TFF’ye resmi yazı gönderirken, Futbol Federasyonu Yönetimi’nin söz konusu soruşturmayla ilgili kendi bünyesinde soruşturma başlatıp başlatmayacağı soruldu. Trabzonspor Kulübü, TFF tarafından yine resmi bir yazı ile geri dönüş bekliyor. Hem suç duyurusu hem de yerel ve ulusal basında çıkan iddialarla ilgili, TFF’nin bir aksiyon alıp almayacağı merak ediliyor.

Suç duyurusunda neler var?

Trabzon Barosu’nun yaptığı suç duyurusunda, Göksel Gümüşdağ’ın TFF içinde örtülü yapı oluşturduğu, kurulların başkanlarının kendisinin avukatlığını yaptığı, hep aynı hakemler üzerinden operasyon çekildiği ve özellikle Hüseyin Göçek’in Başakşehir maçlarına atandığı vurgulanmıştı. Ayrıca tartışmalı hakem kararlarının alındığı maçlar da tek tek dilekçede yer almıştı.