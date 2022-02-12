Trabzonspor orta sahasında forma savaşı

Fırtına’nın orta sahadaki vazgeçilmez isimlerinden Dorukhan’ın, Peres’in kart cezasında bu kez sağ beke geçmesi bekleniyor. Merkezdeki üçlünün nasıl kurulacağına ise henüz karar verilmedi. Bakasetas’ın yeri garanti gözükürken, diğer iki forma için Abdülkadir Ömür, Berat ve Siopis arasında forma rekabeti yaşanıyor. Antrenmanlarda kendisini denemeye başlayan Marek Hamsik de ısrarla oynamak istiyor. Abdullah Avcı, bugünkü son antrenmanda orta sahayı netleştirecek. Hücumda Cornelius, Nwakaeme ve Visca ile savunmada Hugo, Denswil ve Puchacz’ın yerleri garanti.