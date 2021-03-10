Trabzonspor, önemli fırsatları harcadı

17. sırada aldığı Trabzonspor’u zirve mücadelesi ne sokan Abdullah Avcı ve öğrencileri, son dönemde ise önemli fırsatları harcadı. Öyle ki Bordo-Mavililer, mağlubiyetle ayrıldığı kritik Fenerbahçe ile Alanya maçlarını kazansaydı, şu an lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde olacak, Fenerbahçe’yi ise 2 puanla geçecekti.

Böyle bir senaryoda Fırtına’nın Galatasaray’la farkı da sadece 1’e düşecekti. Ancak son 3 haftada alınan 2 yenilgi nedeniyle Trabzonspor 51 puanda kaldı. Lider Beşiktaş’ın 60, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin ise 58’er puanı bulunuyor.



