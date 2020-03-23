Trabzonspor önce teste girecek sonra idmana çıkacak

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmiş, Trabzonspor da oyuncu ve kulüp personeline salı gününe kadar izin vermişti. Yönetim de bu süreçte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni adeta dip bucak dezenfekte ettirdi. Yarın tekrardan toplanacak olan Bordo Mavililer idmandan önce kulübün sağlık sponsoru olduğu hastanede koronavirüs testine girecek. Semptomlara rastlanmadı Şu ana kadar hiçbir oyuncu ya da idari personelde şüpheli semptomlara rastlanmazken, yönetim yine de her türlü önlemi alıyor. Önce teste girecek olan Trabzonsporlu oyuncular, herhangi bir olumsuz haber alınmaması durumunda Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçerek yeniden lig hazırlıklarına başlayacak.