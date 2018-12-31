’Trabzonspor olması gereken yerde’

Geçen sezon başında Trabzonspor’u çalıştıran ve son olarak Konyaspor’daki görevine son verilen Rıza Çalımbay, Fırtına’nın yükselişini değerlendirdi. Malatya yenilgisinin Karadeniz ekibi için milat olduğunu kaydeden başarılı hoca, “Trabzonspor şu anda olması gereken yerde. Sezon başında yapılan transferlerin büyük faydası oldu. Biz de dönemimizde iyi işler yapmıştık. Keşke 1-2 takviye de biz yapabilseydik. Kulübe kuruş harcatmamıştık” ifadelerini kullandı.