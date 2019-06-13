Trabzonspor Ogu transferinde mutlu sona yakın

Trabzonspor’da en kritik haftaya girildi. Kadrosunu 5 oyuncuyla takviye etmek isteyen Bordo-Mavililer, hem pozitif ekip ruhunu korumak hem de ekonomik dengeyi bozmamak için büyük çaba harcıyor. Karadeniz ekibinin patronu Ahmet Ağaoğlu ve ekibi bu konuda son derece hassas. Her fırsatta öze dönüş vurgusu yapan Ağaoğlu ve ekibinin yakın çevresine, “Derece olarak belki 4.’lük başarı değil ama önemli değerler kazandık. Türkiye’nin her yerinde ilgi alaka gördük. Bunlar da bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Nijerya’nın Afrika Kupası kadrosunda

Ağaoğlu’nun Avrupa ekiplerinin takibindeki Yusuf ve Abdülkadir için tatmin edici miktarda teklif almadıklarını belirttiği gelen haberler arasında. Ekonomik sıkıntılarından kurtulmak için bonservis ödemek istemeyen ve oyuncu maaşlarını aşağıya çekmeye çalışan Bordo-Mavililer’in bu şartlarına uygun bir oyuncu olan Nijeryalı Ogu’nun transferinde sona gelindiği öğrenildi.

İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımıyla sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Nijeryalı ön libero için birkaç gün içinde resmi yazışmaların tamamlanması bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncu 21 Haziran’da başlayacak Afrika Kupası’nda mücadele edecek Nijerya’nın kadrosunda yer alıyor.