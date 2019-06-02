Trabzonspor, Ogu ile söz kesti

Trabzonspor'un transfer listesindeki John Ogu, bordo-mavili kulüple görüştüğünü doğruladı. Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha, "Trabzonsporlu yöneticilerle görüştük ve bir sorun gözükmüyor. Sadece 21 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında Afrika Kupası maçları var. Turnuva bittikten sonra durum netlik kazanacak. Ama Trabzon hakkında çok olumlu bilgiler aldım, taraftarı da harika" diye konuştu.

RODALLEGA'YA BİR HAFTA SÜRE

Trabzonspor yönetimi, yeni sözleşme için sezon başına 1 milyon Euro önerdiği Hugo Rodallega'dan ses çıkmayınca resti çekti. Kolombiyalı yıldız, 1 hafta içinde cevap vermezse teklif geri çekilecek. Öte yandan Paraguay basını Rodallega'nın önümüzdeki günlerde Olimpia kulübü ile masaya oturacağını yazdı.

FORMALAR SATIŞTA

Trabzonspor'un yeni sezonda giyeceği üç formadan ikisi ve kaleci forması tanıtıldı. Taraftarlar formalara büyük ilgi gösterdi. 3. formanın da 1 ay içeresinde satışa çıkarılacağı açıklandı.

(Sabah)