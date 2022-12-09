Trabzonspor o yıldıza gözünü çevirdi!

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamasının ardından yeni sezona istediği gibi başlayamayan Fırtına, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Takım yeşil sahada daha iyi olmak için teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarına devam ederken Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da transfer için yoğun mesai harcıyor.

FIFA'dan ödeme geldi

FIFA, daha önce Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde organizasyona oyuncu gönderen kulüplere ödeme yapacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda Bordo-Mavililer, Larsen ve Gomez'in yanı sıra kurallar gereğince daha önce takımda forma giyen Andreas Cornelius için ödeme alacak. Trabzonspor , 3 oyuncu için toplamda 175 bin Dolar'lık bir geliri kasasına koyacak.





2 milyon Euro teklif edildi

Transfer çalışmalarını da sürdüren ve önceliğini golcü olarak belirleyen Karadeniz ekibinde flaş bir isim ön plana çıktı. Romanya'da FCSB forması giyen Adrian Sut için Trabzonspor Yönetimi'nin devreye girdiği belirtildi. Rumen temsilcisinin başkanı Gigi Becali ise Fırtına'nın yıldız oyuncuyu istediğini doğruladı. Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki ön libero için ilk etapta 2 milyon Euro önerirken, bu teklif yeterli bulunmadı.