Trabzonspor, Nwakaeme ile kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da karşılaşmanın galibiyet golünü atan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwkaeme, gol sayısını 8’e yükseltirken, bordo-mavililer bu futbolcunun gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Sezon başında İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeli ile transfer edilen golcü oyuncu, 26. hafta sonunda forma giydiği 19 maçta 8 gole ulaştı.

Trabzonspor, Nwakaeme’nin gol attığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken 14 puan topladı.

Nwakaeme, ligde ilk olarak Trabzonspor’un sahasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol attıktan sonra Beşiktaş deplasmanından 2-2 berabere dönen bordo-mavili takımın 1 golünü kaydetti.

Karadeniz ekibinin sahasında Çaykur Rizespor’u 4-1 yendiği karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandıran Nijeryalı oyuncu, İstanbul’da 2-2’lik Kasımpaşa maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor’un sahasında Akhisarspor’u 2-1 ve deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yendiği maçlarda da 1’er gol attı.

- Avrupa iddiasını güçlendirdi

Ligde 43 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor’da Nijeryalı futbolcu son 3 haftada attığı gollerle takımına hedefi yolunda önemli katkı sağladı.

Nwakaeme, son 3 hafta 4 gol atarak takımının 7 puan kazanmasında etkili oldu. 29 yaşındaki futbolcu, 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçında 2, 2-1 galip gelinen Akhisarspor ve 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında 1’er gol atarak takımının Avrupa iddiasını güçlendirdi.

- Rodallega’dan sonra en golcü

Nwakame, son haftalarda attığı gollerle Trabzonspor’da en golcü oyuncu Rodallega’ya da yaklaştı.

Kolombiyalı oyuncu Rodallega ligde 12 golle takımının en golcü oyuncusu olurken Nwakaeme de 8 golle bu oyuncuyu takip ediyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Rodallega’nın yokluğunda Nwakaeme, yine takımının gol güvencesi olacak.

AA