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Trabzonspor Nwakaeme için teyakkuzda

Kas sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Trabzonspor'un hücumdaki yıldızlarından Anthony Nwakaeme, cumartesi günkü Kayseri mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Nwakaeme'nin son durumu maçtan bir gün önce netleşecek gibi duruyor.

10 Aralık 2020, Perşembe 09:20 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Nwakaeme için teyakkuzda

Trabzonspor sakatlık krizini bertaraf etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Önceki gün düz koşulara başlayan Nijeryalı yıldız Athony Nwakaeme dün de fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği Nwakaeme konusunda teknik direktör Abdullah Avcı da, “Mutlaka maça yetişsin” talimatını verdi. Nwakaeme geçen hafta oynanan Sivasspor maçı öncesi de yoğun bir tedavi görmüş ancak maç günü yapılan açıklamada siyahi yıldızın karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacağı duyurulmuştu.

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