Trabzonspor için geçen hafta sahasında Konyaspor karşısında 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 berabere kalmak büyük şok etkisi yarattı.





Zirveden uzaklaşmamak adına kayba tahammülü olmayan Bordo-Mavililer, Ankaragücü önüne cezalı Bakasetas ve Trezeguet'den yoksun çıktı. Bu ikilinin yerine Enis Bardhi ve Yusuf Yazıcı ilk 11'de görev yaptı. Geçen hafta yerli kuralı nedeniyle Larsen'in yerine sağ bekte Hüseyin Türkmen görev yapmış, cezalı Eren'in yerine ise sol bekte Denswil oynamıştı. Larsen ve Eren dün yine 11'deydi. Ancak ilk yarıda Trabzonspor çok etkisiz kaldı.

Siopis giremeden gol yendi

Abdullah Avcı ikinci devreye çifte hamleyle başladı. Yusuf ve Vitor Hugo kenara geldi, Djaniny ile Denswil oyuna girdi. İkinci hamle ise 57'de Abdülkadir'in yerine Naci Ünüvar'ın girmesiyle geldi. Bu hamlelerle etkinliğini artıran Trabzonspor, 70'te Bardhi ile golü buldu. Avcı, tam Siopis'i oyuna sokup orta sahaya direnç katacakken, Tolga Ciğerci penaltıdan eşitliği sağladı. Bunun üzerine Siopis ile birlikte Umut Bozok da girdi. Peş peşe yapılan bu müdahaleler, galibiyet için yeterli olmadı. Fırtına, Dünya Kupası için lige verilecek araya 2 puan kaybıyla girdi.

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