Trabzonspor Ndiaye transferinde sıcak gelişme

Trabzonspor orta sahadaki sorunlarına son verecek isim olarak gördüğü Ndiaye transferinde sona yaklaştı. Stoke City'nin 350 bin Euro'luk kiralama teklifini kabul etmesinin ardından bordo-mavili kulüp Senegalli oyuncuyu Türkiye'ye davet etti. Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle bordo-mavililerin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

TEKNİK EKİP ÇOK İSTİYOR

Yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro isteyen Ndiaye'nin maliyeti yüksek bulunsa da vereceği katkı düşünülerek iki tarafı da memnun edecek bir anlaşma yapılması planlanıyor. Trabzon'un 29 yaşındaki orta sahanın transferi için şartları zorlayacağı, yönetimin yanı sıra teknik ekibin de bu transferi çok istediği öğrenildi. Ndiaye bu sezon Stoke City forması ile 13 maça çıktı.

UMUTSUZLUĞA DÜŞMEK YANLIŞ

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Denizlispor mağlubiyetini geride bıraktıklarını ve kayıpları telafi edeceklerini söyledi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligdeki Denizlispor yenilgisinin yarıştan kopmuş intibası uyandırmaması gerektiğini söyledi. Başkan şöyle konuştu: "Takımda ve camiada bir tahribat var. Nasıl değerlendirmek gerekir bilemiyorum ama yol kazası da denilebilir. Rakiplerin puan kaybettiği haftada 3 puanla farkı açacaktık ve bu moralle ilk yarıyı bitirecektik. Tekrar aynı çabayı gösterip devam etmek zorundayız. Yanlış olan şu: Yarıştan kopmuş intibası uyandırmak veya öyle bir umutsuzluğun içine düşmek."

SON ENGEL MENAJERLER

SOSA ve Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili ise Ağaoğlu, "Oyuncularla alakalı sorunumuz yok. Ayırdığımız bütçeyle de aramızda fazla bir fark yok. Menajerlerin de bir takım talepleri var, onları da aşmaya çalışıyoruz" dedi. (Sabah)