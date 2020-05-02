Trabzonspor Ndiaye kararını verdi!

Gelecek sezonun kadro planlamasını erkenden yapmaya başlayan Trabzonspor, en büyük uğraşı orta saha bölgesi için verecek.

Sosa ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanan Bordo-Mavililer’de Mikel’in sözleşmesi feshedildi, Ndiaye’nin de kiralık kontratı lig sonunda bitiyor. Fırtına, merkezi neredeyse silbaştan kurmak yerine Ndiaye’yi takımda tutmayı planlıyor. Oyuncuyla yapılan görüşmenin ardından bu konuda kesin karar verildi. Ndiaye yönetime, “Burada mutluyum. Kalmak istiyorum. Şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi’nde forma giymeyi hedefliyorum” dedi. Ancak ortada bir engel var; o da Ndiaye’nin mukavelesindeki 8 milyon Euro’luk satın alma maddesi. İngilizler bu rakamda indirim yapıp, yarı yarıya indirse dahi Trabzonspor mevcut kriz ortamında bu yatırımı riskli görüyor.

2022’ye kadar kontratı var

Dolayısıyla Karadeniz ekibi, 1 sene daha Ndiaye’yi kiralamak istiyor. Stoke City, Championship’te alt sıralarda bulunurken, Ndiaye kesinlikle takımına dönme taraftarı değil. 29 yaşındaki yıldız, kulübüyle bizzat görüşüp ikna etmeye çalışacak. Yarım sezon için Senegalli futbolcuya 1 milyon Euro (7.7 milyon TL) maaş ödeyen Trabzonspor, Stoke City’ye ise 150 bin Pound (1.3 milyon TL) kiralama bedeli vermişti. Ndiaye’nin İngiliz ekibiyle 2022’ye kadar kontratı var.