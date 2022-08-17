Trabzonspor nasıl tur atlar? Gruplara nasıl kalır

Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Trabzonspor , Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaştı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan fırtına tur şansını Akyazı'ya bıraktı.

İlk pozisyon gol oldu

9. dakikada gelişen Kopenhag atağında sol kanatta topla buluşan Falk'ın ceza sahasına çevirdiği topa Claesson düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 1-0

Lerager farkı ikiye çıkardı

48. dakika kullanılan köşe vuruşunda Vavro topu kafayla arka direğe indirdi, boş durumda bulunan Lukas Lerager'in golüyle Kopenhag 2-0 öne geçti.

Bakasetas farkı bire indirdi!

79. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas topla buluştu ve kaleye çok uzak bir mesafeden şutunu çekti, savunmaya çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu! 2-1.

Danimarka'dan 2-1 mağlup dönen Trabzonspor nasıl tur atlar? İşte detaylar...

Yenilmemesi ve berabere kalmaması gerekiyor

Bordo-Mavililer, Akyazı'da oynayacağı karşılaşmada Eğer mağlup olursa ya da berabere kalırsa skora bakılmaksızın Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Tek fark maçı uzatır

Eğer Trabzonspor mücadelenin 90 dakikasını 1-0, 2-1 ya da 3-2 gibi tek farkla galip bitirirse karşılaşma iki devreli uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmaması halinde penaltı atışları yapılacak.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Fırtına'nın Kopenhag'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması için mutlaka sahadan 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.



