Trabzonspor nasıl tur atlar? FB - TS canlı yayın

Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı müzesine getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk oluyor. İlk maçı kendi sahasında 2-1 kazanan Trabzonspor, bu skorun avantajını da kullanarak adını finale yazdırmak ve hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ülker Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor.









Evinde oynadığı yarı final ilk maçını 2-1 kazanan Trabzonspor, bugün galibiyet ve beraberliklerde tur atlayacak. Mücadeleyi 2-1 Fenerbahçe kazanırsa karşılaşma uzayacak.

Sarı-Lacivertliler’in turu geçmesi için 1-0 ya da en az 2 farklı skorla kazanması gerekiyor. 3-2, 4-3 gibi tek farklı yenilgiler de Fırtına’ya yarıyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor (FB - TS) maçtan notlar

Ülker Stadyumu’nda 20:45’te başlayan maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının 11’ine göre 4 değişik isimle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Ozan Tufan ile ameliyat olan Max Kruse kadroda yer almazken, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Mevlüt ve Ferdi’nin yerine Tolga Ciğerci, Miha Zajc, Vedat Muric ile Hasan Ali Kaldırım forma giyen isimler oldu.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına şu 11’le çıktı: “Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Zajc, Rodrigues, Vedat Muriç”

HASAN ALİ VE VEDAT 11’DE

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı son bulan Vedat Muriç ile sarı kart cezalısı sona eren Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçında ilk 11’de görev aldı.

Fenerbahçe’de Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Kayserispor maçında sarı kart cezası bulunduğu için görev alamayan Hasan Ali Kaldırım, bordo-mavili ekiple oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriç ise sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta mücadeleye yedek soyunmuştu. Başarılı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de yer aldı.

MEHMET EKİCİ'NİN YERİNE ZAJC

Fenerbahçe’de teknik sorumlu Tahir Karapınar, Mehmet Ekici’nin yerine Miha Zajc’a görev verdi. Ligde oynanan Kayserispor maçında Mehmet Ekici’ye ilk 11’de görev veren Karapınar, Trabzonspor mücadelesinde Zajc’a forma verdi.

AHMET AĞAOĞLU TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan kupa rövanş maçına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımla birlikte geldi. Bordo-mavili takımı yalnız bırakmayan Ağaoğlu, takım otobüsünde yer aldı.



