Sezonun ikinci yarısında müthiş bir başlangıç yapan Bordo-Mavililer, hafta içinde kupa mesaisinde... Fırtına, Akyazı Medical Park Stadı’nda 2-0 mağlup ettiği Denizlispor ile bugün saat 17.00’de rövanşa çıkacak. Beraberlik hatta tek farklı yenilgi dahi tur için yeterli olmasına rağmen Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Seriyi sürdürmeyi hedefleyen Bordo-Mavililer, as-yedek karışımı bir kadroyla sahada olacak. Mikel-Sosa-Ndiaye-Nwakaeme- Sörloth gibi yıldızları kesmeyi düşünmeyen Hüseyin hoca, oyuncularından yine farklı skor ve güzel futbol bekliyor.

Denizlispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Bu sezon en az lig kadar Türkiye Kupası’na da önem veren Karadeniz ekibi, 9 sene sonra bu kulvarda hedefe ulaşmak amacında. Trabzonspor, rakibini geçmesi durumunda çeyrek finale adını yazdıracak. Hakem Ali Şansalan’ın yöneteceği mücadele saat 17.00'de başlayacak ve A Spor’dan yayınlanacak.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, her türlü beraberlik ve tek farklı yenilgilerde tur atlayacak. 3-1, 4-2, 5-3 gibi mağlubiyetler de Fırtına için üst tur anlamına geliyor. Eğer Denizlispor 2-0 kazanırsa, maç uzatmalara gidecek. Ege ekibi 3 farklı galip gelirse, çeyrek finale yükselecek.

Sturridge ve Ekuban yok

Denizli’ye giden kafilede sakatlıkları bulunan Sturridge’ın yanı sıra Ekuban yer almadı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, ağrıları olan iki yıldızın da ligdeki Yeni Malatya deplasmanına yetiştirilmesini istiyor. Aynı zamanda önceki gün imzayı atan Bilal Başacıkoğlu da kupa maçının kadrosunda yer almayacak.

Pereira için ‘dalya’ maçı

Trabzonspor’a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, bugün Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda 100. maçına çıkacak. Trabzonspor forması ile çıktığı 99 karşılaşmada 3 gol ve 15 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki deneyimli futbolcunun sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.