'Trabzonspor Napoli gibi'

Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik’in babası Richard Hamsik Slovakya basınına konuştu.

Yıldız ismin babası, “Brescia’dan Napoli’ye gittiğinde ne olduğunun farkında değildi. Ama ilk basın toplantısında otelin önünde 3 bin kişi onu bekliyordu. Napoli Marek için ikinci bir ev. Oradaki insanlar futbolu ve onu çok seviyor. Trabzon da zihniyet olarak Napoli’ye benziyor. Bazıları sadece para için gittiğini söyledi ama Marek performansıyla onları yalanladı. Yaşın onu durduramayacağını herkese gösterdi” dedi.