Süper Lig'de frtına gibi bir seri yakalayan ve üst sıralara tırmanmaya başlayan Trabzonspor, stoper ve sol bek Mustafa Akbaş'ın sözleşemsini feshettiğini resmen duyurdu.

28 yaşındaki oyuncu sezon başı kadroda kendisine yer bulmuş ancak daha sonra teknik heyet tarafından tercih edilmemişti. Mustafa bu sezon toplam 4 maça çıktı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur,

Saygılarımızla.

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