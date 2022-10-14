Milli araya 3 maçlık galibiyet serisiyle giren Trabzonspor , dönüşte yoğun fikstüre kötü başlamıştı... Geçtiğimiz hafta Monaco deplasmanında 3-1’lik skorla mağlup olan Bordo-Mavililer, sonrasında Akyazı’da Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalmıştı. Dünkü maç UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un iddiasını sürdürmesi için çok kıymetliydi. Karadeniz ekibi, H Grubu’nun favorisi olarak gösterilen Monaco’yu adeta perişan etti. İlk yarının sonlarına doğru konuk ekip, golü kendi kalesine attı. İkinci yarıda Fırtına çıktı! Vitor Hugo’nun kafa golüyle farkı ikiye çıkartan Trabzonspor, Bardhi’nin frikiğiyle rakibinin direncini tamamen kırdı.

Şimdi sıra Beşiktaş ’ta

69. dakikada ise Trezeguet, defans arkasına yaptığı müthiş koşunun devamında fileleri havalandırdı. Trabzonspor, ilk 2 hedefi doğrultusunda gruptaki belki de en kritik maçını kazanırken, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi de moraller tavan yaptı.

Bardhi’den usta işi

Antalyaspor maçında 2 gol attıktan sonra devamını getiremeyen Enis Bardhi, Monaco’yu affetmedi. Kuzey Makedonyalı yıldız, 57. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve usta işi vuruşla topu ağlara gönderdi. Barajın altından topu direk dibine gönderen Bardhi, 64. dakikada yerini Trezeguet’ye bıraktı.

Altın kafa Vitor Hugo

Abdullah Avcı, ikinci yarıya Hüseyin Türkmen-Vitor Hugo değişikliğiyle başladı. Sağ beke Bartra geçerken, stoperde Denswil-Hugo ikilisi oynadı. Brezilyalı yıldız, 48. dakikada Bakasetas’ın kornerinde çok güzel bir kafa golüne imza attı. Savunma arasından müthiş yükselen Hugo, net bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Trezeguet’ye 5 dakika yetti

Hafif sakatlığı nedeniyle maç öncesindeki son idmana çıkmayan Trezeguet, 11’de riske edilmedi. Mısırlı yıldız, 64’te oyuna girerken, 5 dakika sonra golünü attı. Bakasetas’ın savunma arkasına gönderdiği topta çok iyi koşu yapan Trezeguet, rakibinden sıyrıldıktan sonra plaseyle kaleciyi avladı.

İlk 11'de büyük sürpriz

Trabzonspor, Monaco karşısına çok farklı bir kadroyla çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, en büyük sürprizi Hüseyin Türkmen’i sağ bekte oynatarak yaptı. Stoperde Hugo’nun yerine Denswil’le başlayan Fırtına’da, hafif sakatlığı bulunan Trezeguet’nin yerine Bardhi oynadı. Kasımpaşa maçından farklı olarak ileri uçta Umut Bozok, orta sahada Gbamin, sağ kanatta ise Djaniny vardı. Avcı, son lig maçına göre tam 6 ismi değiştirdi.

Akyazı’da müthiş destek

Kritik Monaco karşılaşmasında Trabzonspor’u 25 bin taraftarı destekledi... Akyazı’da tribünlerin önemli bir bölümü boş kalmasına rağmen maça gelenler bir dakika olsun susmadı. Özellikle Vitor Hugo’nun ikinci yarının başında attığı golün ardından taraftarların desteği iyice arttı. Karadeniz ekibi, Kızılyıldız’ın ardından Monaco’yu da evinde yenerek, UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda puanını 6’ya yükseltti.

Bakasetas yine boş geçmedi

Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi’nde ise her maçta skora katkı veriyor. Grupta daha önce oynanan 3 karşılaşmada 2 asist yapıp, 1 gol atan Yunan yıldız, dün de Vitor Hugo’nun golünde asisti yapan isimdi. Bu sezon Trabzonspor’un en formda ismi olarak dikkat çeken Bakasetas, Beşiktaş deplasmanında da Fırtına’nın büyük kozu olacak.