Trabzonspor-Monaco maçında Maxi Gomez kırmızı kart gördü

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşan Trabzonspor 11. dakikada 10 kişi kaldı. Mohamed Camara ile ikili mücadeleye giren ve yere düştükten sonra rakibinin suratına kramponuyla hamlede bulunan Maxi Gomez, VAR kontrolü sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Fırtına'nın en büyük gol umudu olan Uruguaylı yıldız zorlu maçta Bordo-Mavililer'i 10 kişi bıraktı.

Kırmızıdan sadece 3 dakika sonra ise Wissam Ben Yedder filelerimizi sarstı ve Fransız ekibini 1-0 öne geçirdi.

Hatırlanacağı üzere temsilcimiz, H Grubu'ndaki ilk maçında Ferencvaros'a 3-2 kaybetmiş, ikinci sınavında ise Kızılyıldız'ı 2-1 devirmişti.

Gomez de kaybedilen Ferencaros kapışmasında 1 gol, 1 asistle oynamıştı.



