UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda varlığını devam ettirmek için mutlaka kazanmak zorunda olan Trabzonspor , Fransız ekip Monaco ile kozlarını Akyazı'da paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Geçen hafta Fransa'dan puansız dönen Trabzonspor, hafta sonu da Kasımpaşa'yla golsüz berabere kaldı ve 3 maçlık kazanma serisi sonrası 2 maçlık galibiyet hasretine imza atmış oldu. Abdülkadir Ömür ve Trezeguet, son antrenmanda takımla birlikte değildi. Durumları maç saati netleşecek. Maxi Gomez cezalı, hücum merkezinde Umut Bozok'u izleyeceğiz. Trezeguet yetişmezse kanatlarda Enis Bardhi ve Djaniny olacak; TD Abdullah Avcı'nın orta saha üçlüsünü de "Gbamin, Hamsik & Bakasetas" şeklinde oluşturması bekleniyor. Marc Bartra'nın stoper partnerinin Vitor Hugo mu, Stefano Denswil mi olacağını da maç saati öğreneceğiz. UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ilk 3 maçı 3 puanla geçen bordo-mavililer, mutlak 3 puan parolasıyla karşılaşmaya çıkacak.

Geçen hafta Wissam Ben Yedder (2) ve Axel Disasi'nin golleriyle 3-1 kazanan Monaco, Ligue 1'de de Montpellier'i 2-0'la geçip Fransa'da da 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sağ bek Ruben Aguilar dışında takımda göze çarpan bir eksik; oldukça formdalar. Breel Embolo son 6 resmi maçta en az 1 kez tabela katkısı yaptı. 6 maçı (İsviçre & Monaco) 8 gol katkısı (4 gol 4 asist) ile geçti. TD Philippe Clement; "İyi bir statta, iyi bir seyirci önünde oynayacağız ancak seyirci baskısından çekinmiyoruz..." dedi. Aleksandr Golovin'in destekliği hücumun merkezinde Ben Yedder olacak. Embolo ile Kevin Volland da Fransız golcüye destek verecek. Sağ bekte Vanderson, sol bekte Caio Henrique izleyeceğiz. Eldivenler bir kez daha Alexander Nübel'e emanet.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor bu sezon iç sahada oynadığı 6 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi! (3G 3B)

- Monaco deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçı gol yemeden kazandı! (4 maç - 6 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Monaco kazanır" oldu! %39'luk kesim formda bir görüntüde olan Fransız ekibin Akyazı'da da 3 puana yakın olduğunu düşünüyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERAT KAVUŞ’UN TERCİHİ

Temsilcimiz Trabzonspor sahasında Monaco'yu ağırlayacak. İlk karşılaşmada kırmızı karta kadar fena olmayan bir oyun oynasalarda, ilk golün ardından konsantrasyonu tamamen kaybettiler. Temsilcimiz 10 kişi kalsada 1 gol atmayı başarabilmişti. Bu karşılaşmada da her iki ekibin gol bulabileceği görüşündeyim.