Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, şut çalışması ile son buldu.

Trabzonspor , yarın saat 12.30’da özel bir uçakla Trabzon’dan, Monaco’ya hareket edecek. Bordo-mavililer, yarın II. Louis Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

MONACO PROGRAMI BELLİ OLDU

5 Ekim Çarşamba günü TSİ 12.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Trabzon’dan Monaco’ya gidecek olan bordo-mavili kafile aynı gün (5 Ekim Çarşamba) yerel saatle 19.00’da (TSİ 20.00) müsabakanın oynanacağı II. Louis Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Marek Hamsik yerel saatle 18.30’da (TSİ 19.30) II. Louis Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Ev sahibi takım Monaco ise 5 Ekim Çarşamba günü yerel saatle 10.30’da (TSİ 11.30) La Turbie antrenman sahasında ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman sonrası saat 13.30’da (TSİ 14.30) Monaco Teknik Direktörü ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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KAYIP YILDIZ ABDÜLKADİR

Geçtiğimiz sezon ligde 7 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koyan ve şampiyonlukta önemli payı bulunan Trabzonspor ’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bu sezon kayıplarda. Çıktığı 12 resmi maçta 1 golü bulunan 23 yaşındaki yıldız, özellikle son haftalarda yokları oynuyor. Abdullah Avcı’nın ısrarla görev verdiği Abdülkadir, hücumda sorumluluk almazken, topla buluşma sayısı da en az olan isimlerden. Oldukça formsuz bir sezon başlangıcı yapan genç futbolcunun, kızağa çekilmesi bekleniyor.

Teknik direktör Avcı’nın, Avrupa arenasında sağ kanatta Djaniny’yi tercih etmesi yüksek ihtimal. Ligde ise 3 yerliyi tamamlamak adına bu bölgede Umut Bozok veya Yusuf Yazıcı’nın forma giyebileceği öğrenildi.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)

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