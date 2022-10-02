Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma ve aktivasyon çalışmalarının ardından 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Sürat çalışması ile devam eden antrenman çit kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor , Salı günü yapacağı antrenmanla Monaco maçı hazırlıklarını sürdürecek.