Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da, tedavisi devam eden Sosa'nın yanı sıra Onazi ve Pereira çalışmada yer almadı.

İran Milli Takım kampından dönen Amiri ve Hosseini ise antrenmanda yer alırken, Teknik Direktör Ünal Karaman oyuncularla özel bir görüşme yaparak durumları hakkında bilgi aldı. Taktik ağırlıklı geçen antrenman sonrası kampa giren bordo-mavili takım, maç saatini beklemeye başladı.

İHA