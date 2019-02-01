Trabzonspor - MKE Ankaragücü CANLI

Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan iki maçta hanesine 1 puan yazdırabilen bordo-mavililer, 20’nci hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Trabzonspor, ligde alt sıralarda yer alan rakibi karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Kadrosunda önemli değişiklikler yapan Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanında kazanma peşinde...

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

Dk.6 GOL! Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içinde iki oyuncuyu çalımlayan Hugo Rodallega, Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.

Trabzonspor - Ankaragücü ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Filip Novak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega

Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, İlhan Parlak, Tyler Boyd, Dever Orgill, Stelios Kitsiou, Thibault Moulin, Wilfred Moke

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu

Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (28')

Trabzonspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü ile 70. randevu

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, oynayacakları maçla birlikte ligde 70’inci kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 69 maçta Trabzonspor’un 36, konuk ekip MKE Ankaragücü’nün 16 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 110 gol atarken, kalesinde ise 64 gol gördü.