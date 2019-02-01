Trabzonspor - MKE Ankaragücü CANLI
Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda oynadığı iki maçtan da galibiyet çıkaramayan Trabzonspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek ikinci yarının ilk galibiyetini almayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşma başladı.
Süper Lig’in ikinci yarısında oynanan iki maçta hanesine 1 puan yazdırabilen bordo-mavililer, 20’nci hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor. Trabzonspor, ligde alt sıralarda yer alan rakibi karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Kadrosunda önemli değişiklikler yapan Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanında kazanma peşinde...
Maçtan Dakikalar
Karşılaşma başladı.
Dk.6 GOL! Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içinde iki oyuncuyu çalımlayan Hugo Rodallega, Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.
Trabzonspor - Ankaragücü ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Filip Novak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega
Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, İlhan Parlak, Tyler Boyd, Dever Orgill, Stelios Kitsiou, Thibault Moulin, Wilfred Moke
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu
Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (28')
Trabzonspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ankaragücü ile 70. randevu
Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, oynayacakları maçla birlikte ligde 70’inci kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 69 maçta Trabzonspor’un 36, konuk ekip MKE Ankaragücü’nün 16 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 110 gol atarken, kalesinde ise 64 gol gördü.