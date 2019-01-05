Trabzonspor, Milan'a 12 milyon euro ödedi!

Milan'ın Jose Sosa ve Juraj Kucka transferiyle ilgili gerekli ödemeleri yapmayan Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet ettiği belirtilmişti. İtalyan basını, Bordo Mavililer'in Milano devine yüklü bir ödeme yaparak transfer yasağından kurtulduğunu yazdı.

05 Ocak 2019, Cumartesi 13:48
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Trabzonspor, Milan'a 12 milyon euro ödedi!

UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacındaki Milan'ın Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın transferleriyle ilgili gerekli ödemeleri yapmayan Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet ettiği ifade edilmişti.

İtalya'da yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi ise bugünkü haberinde transfer yasağı tehlikesiyle karşı karşıya kalan Bordo Mavililer'in Milano devine gerekli ödemeyi yaptığını duyurdu.

Haberde Trabzonspor yönetiminin Sosa için 7 milyon euro, Kucka için de 5 milyon euro olmak üzere Milano ekibinin banka hesabına toplam 12 milyon euro yatırdığı ifade edildi. 

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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