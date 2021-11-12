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Trabzonspor Mert Çetin'i transfer etmek istiyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Karadeniz Fırtınası, Verona'da forma giyen Yıldırım Mert Çetin'i transfer listesine ekledi.

12 Kasım 2021, Cuma 00:16 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Mert Çetin'i transfer etmek istiyor

Süper Lig 'in zirvesini tek başına domine eden ve en yakın rakibi Hatayspor'a 7 puan fark atan Trabzonspor 'da ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. 

Sol bek, stoper ve kanat pozisyonlarına takviye yapmaya hazırlanan bordo mavililer, stoper transferi için gündemine Verona'da forma giyen milli stoper Yıldırım Mert Çetin'i aldı. 

Mert Çetin için girişim yapılacak

Trabzonspor, sezon öncesi de ilgilendiği Yıldırım Mert Çetin'i transfer listesine ekledi.

Fırtına, 24 yaşındaki savunmacı için girişimlere başlayacak.

Roma'dan 8 milyon Euro'ya Verona'ya gitti

Ağustos 2019'da 4.3 milyon Euro'ya Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin'i sezon öncesinde Verona 8 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Çetin bu sezon İtalyan ekibinde 2 maçta forma giydi. (Ajansspor)

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