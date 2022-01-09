Trabzonspor mercek altında: Visca ile fark taratır

Mehmet Demirkol: Visca transferi, ligde yapılabilecek en garanti iş... Başakşehir’i yarışın dışına itmesi ihtimali de cabası...

Faik Çetiner: Avcı'nın istedikleri belli: Kanat, bir stoper, bir sol bek. Visca aranılan isimdi alındı. Sırada diğerleri var.

Cem Dizdar: Ligin uzak ara önde takımı oyuncu alıyor. Peki ama neden? Hangi takım hangi oyunla yenecek ve geçecek Trabzon’u?

Deniz Çoban: Edgar sezonu kapattı, Hugo sakat. Iki stoper alınmalı. Visca transferiyle şampiyonluk yolunda önemli adım atıldı.

SORU: Zafer Büyükavcı: trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor 'da Visca transferini nasıl yorumlarsınız? Ve hangi mevkilerde eksikleri kaldı?

MEHMET DEMİRKOL

"Bir stoper ve sol bek şart"

Avcı'nın geçen yıllardan farkı, oyunu boyutlandırmış olması. Bir kaç diziliş ya da oyun anlayışı arasında geçişler yapıyor. Bunu maç içinde de görebiliyoruz. Tabii bunu yaparken kaleci ve kolay gole gitme becerisi elini kuvvetlendiriyor. Bunları yapabildiklerine göre temel bir eksiklik ya da transfer zorunluluğundan bahsedemeyiz. Ama Edgar Ie'nin sakatlığı sonrası bir stoper ve sol beke kimse hayır demez. Öte yandan bir de Visca transferi var ki, ligde yapılabilecek en garanti iş... Başakşehir'i tamamen yarışın dışına itmesi ihtimali de cabası.

CEM DİZDAR

"Bu takımı kim yenebilir"

Ligin şu an uzak ara önde olan takımı oyuncu alıyor. Peki ama neden? Hangi takım hangi oyunuyla yenecek ve geçecek Trabzon'u? Denirse ki, "Bunlar Şampiyonlar Ligi transferi"; o zaman bana sadece gülmek kalır! Kuru maliyeti en alt seviyede 9.5 Milyon Euro görünen Edin Visca'nın (32) gerçek maliyeti ne kadar acaba? Daha önce Şampiyonlar Ligi oynamış bir oyuncu Visca'nın Şampiyonlar Ligi gerekçesiyle transferi anlaşılır bulunabilir mi? Bir yandan borçlara yeni bir yapılandırma talep edip, diğer yandan transfer denizine açılmak kimseye garip gelmiyor mu? Hem de futbolcu kaynağı kendinde bir 'futbol kenti Trabzon'da.

FAİK ÇETİNER

"Şimdi yerli alma zamanı"

Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor, alternatifi az kadrosunu güçlendirmek zorunda. Sezon başında nokta transferler yapan Karadeniz ekibi yine aynı atışları yapmak istiyor. Avcı'nın istedikleri belli: Bir kanat, bir stoper, bir sol bek. Edin Visca aranılan kanat oyuncusuydu, alındı. Sol bek için Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ilk akla gelen isimdi. Gündemdeki bir diğer sol bek adayı Azoravi oldu. Son olarak Almanya’dan Puchacz’ı kiraladıkları gündeme geldi. Stoper için Adana Demir'den Samet Akaydın alınabilir. Trabzon alt yapısından yetişen Samet'in transferi nokta atış olur. Bu transferler gerçekleşirse, Avcı'nın eli rahatlar ve sıkıntılar ortadan kalkar.

DENİZ ÇOBAN

"Savunma sıkıntısı çözülmeli"

Trabzonspor'un en büyük handikabı, savunmada. Kaleci Uğurcan'ın performansı, savunma zaafiyetinden ötürü kaybedilecek puanları engellememiş olsa, Trabzonspor bu günkü tarihi farka sahip olamazdı. Edgar'ın sezonu kapatması ve Hugo'nun sakatlığı, Trabzonspor için acil iki stopere ihtiyacının olduğunu gösteriyor. İki stoperin yanında bir de sol bek elzem duruyor. Anlaşma aşamasına gelinen sol bek Azarovi transferinde son dakika pürüzü çıktı. Sivaslı Uğur çözüm olabilirdi ama maliyet problemi çıktığı belirtiliyor. Almanya’dan Puchacz ile anlaşıldığı bildirildi. Visca transferi ile Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda kadro eksiği kalmadı diye düşünüyorum.