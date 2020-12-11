Trabzonspor mercek altında. 5 yıldız

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı’nın bu sezon ortaya koyduğu futbol, Trabzonspor’un marka değerini artırdı. Hatta Burak-Yusuf ikilisinin ortaklığında atılan gollerin ardından Fransız spikerler, ‘Made in Trabzon’ (Trabzon yapımı) diyerek golleri anonslamıştı... Karadeniz ekibi, Fransa’da ciddi şekilde tanınmaya başlarken, Bordo-Mavili ekibin oyuncuları da artık mercek altında. Geçen sezon Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ü pek çok Avrupa kulübü gibi izlemeye başlayan Ligue 1 takımları, şu anda Fırtına’dan tam 5 oyuncuyu takip ediyor. Fransız kulüplerinin scoutları (izleme ekibi) Edgar Ie, Ekuban ve Serkan’ı da gözlemliyor.

İşte isteyen kulüpler...

Abdülkadir’i Lyon, Uğurcan’ı Lyon ve Rennes, Edgar’ı Saint Etienne kulübunün yetkilileri izliyor. Fırtına’nın 1 milyon Euro’ya aldığı Ekuban’ı Marsilya takip ederken, 20 yaşındaki Serkan Asan da Lille’in radarında. Fransız kulüplerinin sezon sonuna kadar Trabzonspor’un pek çok maçına scout göndermesi beklenirken, Bordo-Mavili yönetim ise resmi teklif gelmeden kimseyle görüşmek istemiyor.