Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir’i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmanda taktik çalışması yapan takımın, yarın ki maç için kampa girdiği aktarıldı.

Ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor’la oynanan maçta yaşadığı sakatlığa bağlı olarak ameliyat edilen ve koltuk değnekleri yardımıyla yürüyen Onazi de antrenmanı izledi.

Öte yandan, yaşadığı Bursa’da bir süredir tedavi gören bordo-mavili takımın taraftarı Mehmet Can Aydın’ın antrenman öncesi Karaman ve futbolcularla bir araya geldiği belirtildi.

Futbolcular ve Karaman’ın imzasını taşıyan forma hediye edilen Mehmet Can’ın, "Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Trabzonspor benim canım. İnşallah yarın da güzel bir galibiyet alırız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.