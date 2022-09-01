Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden, bugün Umut Bozok'u resmen açıklayan, Fenerbahçe 'yle anlaşan Maxi Gomez'i de Türkiye'ye getirerek ezeli rakibine büyük bir çalım atan Trabzonspor , Uruguaylı golcüyü resmi olarak duyurmanın hazırlıklarını yapıyor.

Karadeniz ekibi bir yandan da yıldız oyuncuyu, Süper Lig'in 5. haftasında yarın karşılaşacakları Ümraniyespor karşılaşmasına yetiştirmenin hesapları içinde. Bordo-Mavili yönetim, Maxi Gomez'in lisans işlemleri için TFF'ye başvurusunu yaptı. Tecrübeli oyuncunun lisans sorunu çözülürse Ümraniye maçı kadrosunda olacağı öğrenildi.

'36 saatte bitirdik'

İspanya'nın Valensiya kentinden kalkan özel uçakla saat 14.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Gomez'i Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılamıştı. Başkan Ağaoğlu, Gomez ile birlikte foto muhabirlere ve kameramanlara poz verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. "Hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz" dedi.

'Sessiz sedasız yaptık'

Fenerbahçe 'nin Gomez'e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede bir oyuncu alıyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık" ifadelerini kullandı.







