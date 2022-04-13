Trabzonspor Masouras'ı transfer etmek istiyor
Son dakika Trabzonspor transfer haberi...Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor için Georgios Masouras iddiaları bir kez daha ayyuka çıktı. Ara transfer döneminde Trabzonspor'un kapısından dönen Georgios Masouras için Bordo-Mavililerin sezon sonunda bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi. Kadrosunda Bakasetas ve Siopis gibi Yunan futbolcuların bulunduran ve oyuncuların performansından memnun olan Karadeniz ekibi, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusuna da imza attırmak için tüm imkanları seferber etmekte kararlı.
Trabzonspor 'da Georgios Masouras sesleri yeniden yükseliyor. Devre arasında da oyuncu için girişimlerde bulunan Trabzonspor, transferi gerçekleştirememişti. Bordo-Mavililerin sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi.
TRABZONSPOR'A 3. YUNAN: MASOURAS
Olympiakos muhabirlerinden Nikos Stamatelos, Trabzonspor'un Georgios Masouras için Yunan deviyle tekrar görüşmelere başlayacağını iddia etti. Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in performanslarından memnun olan Trabzonspor'un Georgios Masouras ile kadrosundaki Yunan futbolcuları üçleyeceği belirtildi.
YUNAN MUHABİR ALDIĞI İSTİHBARATI PAYLAŞTI
Yunan radyosuna açıklamalar yapan muhabir Stamatelos, aldığı bir istihbaratı paylaştı ve Trabzonspor'un bu kez daha iyi bir teklifle Olympiakos'un kapısını çalacağını, iki takım arasında kıran kırana pazarlık yaşanacağını bildirdi.
GEORGİOS MASOURAS'IN OLYMPIAKOS KARNESİ
3 yıldır Olympiakos forması giyen Georgios Masouras'ın Yunan deviyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Olympiakos ile tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Georgios Masouras 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. (Akşam)