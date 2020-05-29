Trabzonspor maske satışına başlıyor

Bordo-Mavili yönetim hem farkındalık yaratmak hem de kulübe az da olsa maddi gelir sağlamak adına maske üretmeye ve satmaya karar verdi. Projede son aşamaya gelindiği ve en kısa zamanda Bordo-Mavi renkli ve kulüp logolu maskelerin TS Clublar'dan satışına başlanacağı kaydedildi. Fiyat konusuyla ilgili ise henüz bir rakam belirlenemediği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Alman devi Bayern Münih bu uygulamaya imza atmış ve elde edilen geliri yardım kuruluşlarına bağışlamıştı.