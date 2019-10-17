Trabzonspor Marşı için özel yarışma

Trabzon Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü ortaklaşa “Trabzonspor Marşı Beste Yarışması” organize ediyor.

Yarışmaya müracaatlar 25 Kasım-16 Aralık 2019 tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi’nin Trabzon Tarih Müzesi’ne yapılabilecek. Yarışmanın finali 16 Ocak 2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Finale kalan 6 eser, TRT Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek. Yarışmaya katılan eserler, içinde Trabzonspor’un efsane futbolcularının ve gazetecilerin yer aldığı 13 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.